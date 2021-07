Barbara D’Urso, periodo buio: la verità dietro le frizioni con Mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) Barbara D’Urso, storica conduttrice di Canale 5, attraversa un brutto periodo: tutta la verità dietro le frizioni con Mediaset Barbara D’Urso (foto via web)Ormai è ufficiale: Barbara D’Urso condurrà un solo programma a settembre. I suoi due programmi più importanti di Canale 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, sono stati cancellati. Inoltre anche Pomeriggio 5, unico programma affidato ancora alla popolare conduttrice, dovrà subire dei tagli o almeno un totale cambio di rotta. Ad ... Leggi su vesuvius (Di domenica 4 luglio 2021), storica conduttrice di Canale 5, attraversa un brutto: tutta lalecon(foto via web)Ormai è ufficiale:condurrà un solo programma a settembre. I suoi due programmi più importanti di Canale 5, Domenica Live e Live – Non è la, sono stati cancellati. Inoltre anche Pomeriggio 5, unico programma affidato ancora alla popolare conduttrice, dovrà subire dei tagli o almeno un totale cambio di rotta. Ad ...

