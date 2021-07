“Aiutateci, vi prego”. Prima l’allarme, poi il silenzio. I corpi straziati delle due ragazze trovati in un campo (Di domenica 4 luglio 2021) La tragica scoperta a San Giuliano Milanese, a pochi passi da Milano. Date per scomparse dopo una telefonata sopraggiunta ai soccorsi che faceva cenno a un incidente in un campo di mais. Infatti pare che una delle due venerdì mattina aveva dato l’allarme al 112 spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia. Poi la chiamata è stata bruscamente interrotta. Non potevano che iniziare le ricerche dopo l’allarme dato da una delle due donne. Infatti si apprende dalle testate giornalistiche locali che la giovane aveva fatto in tempo a dire che la sua amica era morta e che lei era gravemente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 luglio 2021) La tragica scoperta a San Giuliano Milanese, a pochi passi da Milano. Date per scomparse dopo una telefonata sopraggiunta ai soccorsi che faceva cenno a un incidente in undi mais. Infatti pare che unadue venerdì mattina aveva datoal 112 spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia. Poi la chiamata è stata bruscamente interrotta. Non potevano che iniziare le ricerche dopodato da unadue donne. Infatti si apprende dalle testate giornalistiche locali che la giovane aveva fatto in tempo a dire che la sua amica era morta e che lei era gravemente ...

Advertising

ADONISNJH : RT @payne_dy: ripostare le storie di Liam non è il top. 1) perché se lui le cancellerà non gli farà piacere ritrovarsele ovunque 2) c’è chi… - hovldmeliam : RT @payne_dy: ripostare le storie di Liam non è il top. 1) perché se lui le cancellerà non gli farà piacere ritrovarsele ovunque 2) c’è chi… - _sunxlouis : RT @payne_dy: ripostare le storie di Liam non è il top. 1) perché se lui le cancellerà non gli farà piacere ritrovarsele ovunque 2) c’è chi… - steakypeaky : RT @payne_dy: ripostare le storie di Liam non è il top. 1) perché se lui le cancellerà non gli farà piacere ritrovarsele ovunque 2) c’è chi… - payne_dy : ripostare le storie di Liam non è il top. 1) perché se lui le cancellerà non gli farà piacere ritrovarsele ovunque… -