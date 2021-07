VIDEO F1, Charles Leclerc: “Non ci aspettavamo la Williams così veloce con le medie” (Di sabato 3 luglio 2021) Una brutta giornata per la Ferrari e per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha realizzato il 12° tempo nelle odierne qualifiche del Gran Premio d’Austria. La Rossa ha deciso di rischiare l’eliminazione nel Q2, puntualmente verificatisi, piuttosto che partire con gomma morbida. Lo ha spiegato direttamente il monegasco al microfono di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1, prima ancora della fine delle qualifiche. “L’eliminazione era messa in conto? Sì e no. Ci aspettavamo di poter uscire in Q2, ma non certo di vedere una Williams qualificatasi con le medie. Quello è stato sicuramente un po’ meno atteso. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Una brutta giornata per la Ferrari e per. Il monegasco della Ferrari ha realizzato il 12° tempo nelle odierne qualifiche del Gran Premio d’Austria. La Rossa ha deciso di rischiare l’eliminazione nel Q2, puntualmente verificatisi, piuttosto che partire con gomma morbida. Lo ha spiegato direttamente il monegasco al microfono di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1, prima ancora della fine delle qualifiche. “L’eliminazione era messa in conto? Sì e no. Cidi poter uscire in Q2, ma non certo di vedere unaqualificatasi con le. Quello è stato sicuramente un po’ meno atteso. ...

