Vaticano, il Cardinale Angelo Becciu rinviato a giudizio per peculato e abuso d’ufficio (Di sabato 3 luglio 2021) Insieme al porporato dovranno andare a processo altre 8 persone per la vicenda degli investimenti della Segreteria di Stato usati per la comprovendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Speculazioni che hanno portato a 400 milioni di perdite Leggi su espresso.repubblica (Di sabato 3 luglio 2021) Insieme al porporato dovranno andare a processo altre 8 persone per la vicenda degli investimenti della Segreteria di Stato usati per la comprovendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Speculazioni che hanno portato a 400 milioni di perdite

