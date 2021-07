Uomini e Donne, uno dei protagonisti più discussi del programma si candida a Temptation Island e promette fuoco e fiamme! (Di sabato 3 luglio 2021) Tra i cavalieri che nello studio di Uomini e Donne hanno fatto più discutere, c’è sicuramente il vulcanico Armando Incarnato: nei tre anni trascorsi all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, il quarantenne napoletano ha conosciuto diverse dame, ma nessuna di loro è riuscita a farlo capitolare e a portarlo fuori dal programma. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Armando ha raccontato di come – nonostante intorno a lui molte cose siano cambiate – è riuscito a rimanere fedele a se stesso e di quanto Uomini e Donne gli abbia insegnato in ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 luglio 2021) Tra i cavalieri che nello studio dihanno fatto più discutere, c’è sicuramente il vulcanico Armando Incarnato: nei tre anni trascorsi all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, il quarantenne napoletano ha conosciuto diverse dame, ma nessuna di loro è riuscita a farlo capitolare e a portarlo fuori dal. Intervistato dal settimanaleMagazine, Armando ha raccontato di come – nonostante intorno a lui molte cose siano cambiate – è riuscito a rimanere fedele a se stesso e di quantogli abbia insegnato in ...

