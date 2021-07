(Di sabato 3 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il presidente del tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della segreteria di Stato a Londra e processo avrei inizia l’udienza del prossimo 27 luglio La richiesta di citazione a giudizio è stato presentato nei giorni scorsi riguardo al personale ecclesiastico e laico della segreteria di Stato figure apicali della loro autorità di informazione finanziaria nonché personaggi esterni attivi nel mondo della finanza internazionale in tutto Chi ha comprato il cardinale Angelo Becciu e quattro società scavi ...

sole24ore : Vaccini anti-Covid venduti illegalmente sul dark web già da aprile - Agenzia_Ansa : Sono 697 le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Russia secondo i dati del centro operativo na… - fanpage : Magi, Ordine dei medici: “Entro due settimane risaliranno i casi Covid” #3luglio - junews24com : Rovella Juve, centrocampista già a Torino? Le ultime - - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 03-07-2021 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Tragedia oggi in Veneto . Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'...Aumentano i nuovi positivi e sale anche la curva dei contagi da in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 139 positivi su 6.339 tamponi molecolari ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "La revoca delle votazioni del direttorio e l’individuazione dei sette saggi lascia intravedere finalmente un approdo unico e nel solco dell’ipotesi che ci ha tenuto impegna ...L'ultima mossa del garante sulla nomina del comitato per valutare le modifiche allo Statuto viene ben accolta dall'ex premier. Ma sembra più una tregua che un armistizio.