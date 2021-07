UFFICIALE – Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari | la formula dell’operazione

(Di sabato 3 luglio 2021) Ilufficializza l’acquisto di Kevinin rossoblù. L’ex Roma e Genoa, arriverà in Italia alla corte di Leonardo Semplici. Di seguito, il comunicatodel club: “IlCalcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevinche si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Calciomercato: èla firma di Kevincon il Cagliari. Il comunicato della società e i dettagliOra è: Kevinè un nuovo giocatore del Cagliari. Il club sardo ha annunciato la firma dell'ex Roma e Genoa, che arriva in prestito dal Marsiglia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE ...Commenta per primo Come si legge sul sitodel club sardo, il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'arrivo in rossoblù del calciatore Kevinche si trasferisce dall'Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 ...Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. A confermarlo è la stessa società rossoblù tramite una nota sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio ...Kevin Strootman è un nuovo centrocampista del Cagliari. Acquisto d'esperienza per la squadra allenata da mister Leonardo Semplici.