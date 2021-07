Ucraina-Inghilterra, Shevchenko boccia Malinovskyi: la stella dell’Atalanta va in tribuna (Di sabato 3 luglio 2021) Delusione per Ruslan Malinovskyi, che non sarà nell’11 titolare in Ucraina-Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma come già capitato del resto nelle ultime due partite a Euro 2020, ma che non potrà nemmeno subentrare, visto che Andryi Shevchenko lo ha bocciato e lo ha spedito in tribuna dopo le prestazioni non esaltanti. Il trequartista dell’Atalanta dunque deve ingoiare questo boccone amaro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Delusione per Ruslan, che non sarà nell’11 titolare inallo stadio Olimpico di Roma come già capitato del resto nelle ultime due partite a Euro 2020, ma che non potrà nemmeno subentrare, visto che Andryilo hato e lo ha spedito indopo le prestazioni non esaltanti. Il trequartistadunque deve ingoiare questo boccone amaro. SportFace.

