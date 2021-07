Spalletti detta le priorità: Insigne deve restare, i sette incedibili (Di sabato 3 luglio 2021) Luciano Spalletti ha cominciato la sua avventura a Napoli. Fino ad ora aveva lavorato da remoto, cominciando a dare le prime indicazioni di mercato ai dirigenti. Ieri ha cominciato a prendere confidenza con l’ambiente napoletano, vistando il Konami Center di Castel Volturno ed ovviamente visitando Napoli, la città dove andrà a risiedere. Ma Spalletti ha parlato con De Laurentiis anche del futuro prossimo del Napoli, con le prospettive di mercato e soprattutto con la necessità di mantenere un organico che ritiene già di valore. Spalletti chiede la conferma di Lorenzo Insigne e di sette giocatori. Napoli: le ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021) Lucianoha cominciato la sua avventura a Napoli. Fino ad ora aveva lavorato da remoto, cominciando a dare le prime indicazioni di mercato ai dirigenti. Ieri ha cominciato a prendere confidenza con l’ambiente napoletano, vistando il Konami Center di Castel Volturno ed ovviamente visitando Napoli, la città dove andrà a risiedere. Maha parlato con De Laurentiis anche del futuro prossimo del Napoli, con le prospettive di mercato e soprattutto con la necessità di mantenere un organico che ritiene già di valore.chiede la conferma di Lorenzoe digiocatori. Napoli: le ...

Advertising

MarcoDiMaro : 'Innanzitutto va detta una cosa alla città e ai tifosi: Forza Napoli. E come dicono loro 'sarò con te'. Felicissimo… - storico900 : RT @RikyCatapano: Le prime parole di #Spalletti da allenatore del #Napoli: 'Per prima cosa va detta qualche parola alla città e ai tifosi.… - CalcioNapoli24 : RT @RikyCatapano: Le prime parole di #Spalletti da allenatore del #Napoli: 'Per prima cosa va detta qualche parola alla città e ai tifosi.… - RikyCatapano : Le prime parole di #Spalletti da allenatore del #Napoli: 'Per prima cosa va detta qualche parola alla città e ai ti… - dipagaeta50 : @FerraraLiberato Una verità l ha detta non ha parlato di giocatori con Spalletti. Ha firmato così..... -