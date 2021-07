Space Jam: A New Legacy, la recensione – Recensione – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 3 luglio 2021) Arriva il gioco su Licenza di Space Jam, ma la Recensione di Space Jam A New Legacy ci dice che si tratta di una operazione commerciale decisamente poco riuscita.. Se siete nati negli anni ’80, ma anche nel decennio successivo molto probabilmente, quello di Space Jam è un marchio che sicuramente risveglia nostalgici ricordi. L’avventura di Michael Jordan nel mondo dei Looney Toons contro i temibili, ma nemmeno troppo, Monstars era un racconto capace di far divertire, di intrattenere e anche di nascondere dietro alle battute tra Bugs Bunny e Jim Belushi una sana morale, con il credere in sé ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 luglio 2021) Arriva il gioco su Licenza diJam, ma ladiJam A Newci dice che si tratta di una operazione commerciale decisamente poco riuscita.. Se siete nati negli anni ’80, ma anche nel decennio successivo molto probabilmente, quello diJam è un marchio che sicuramente risveglia nostalgici ricordi. L’avventura di Michael Jordan nel mondo dei Looney Toons contro i temibili, ma nemmeno troppo, Monstars era un racconto capace di far divertire, di intrattenere e anche di nascondere dietro alle battute tra Bugs Bunny e Jim Belushi una sana morale, con il credere in sé ...

Advertising

ErV0j : @VaneJuice Space Jam ma gli alieni sono ubriachi e si schiantano a Ferrara, finendo così per rubare i poteri alla Spal - badtasteit : #SpaceJamNewLegends, annunciata una collaborazione tra Nike, Warner Bros e Xbox - svarioken : ?? Ah vero, c'è SPACE JAM NEW LEGENDS - The Game per gli abbonati Game Pass Ultimate. • - ossesssionata : RT @FredMosby_: Totalmente 'Space jam' loro giocano con dei giganti noi c'abbiamo Bugs Bunny, Duffy Duck, Insigne e Barellino ?? #EURO2020 - Pervinca13 : RT @FredMosby_: Totalmente 'Space jam' loro giocano con dei giganti noi c'abbiamo Bugs Bunny, Duffy Duck, Insigne e Barellino ?? #EURO2020 -