Sicurezza informatica | da Yoroi l' indice che misura il rischio per le aziende

Leggi su agi

(Di sabato 3 luglio 2021) AGI - La protezione(meglio se preventiva) è un'esigenza. Ma comerla prima di un attacco? È nato con l'obiettivo di farlo il Cyber Exposure Index, sviluppato da Yoroi, società specializzata in cybersecurity. La sua finalità ère lo spazio digitale utilizzabile da un possibile attaccante. L'si basa su eventi già accaduti, come un attacco informatico di successo; sfrutta informazioni raccolte nei forum hacker del Deep Web; analizza i dati in vendita nei marketplace illegali del Dark Web. Valuta tre variabili: il numero di servizi esposti, lo score delle vulnerabilità e ...