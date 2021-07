Si paga al 20 agosto col +0,40% (Di sabato 3 luglio 2021) 1 del dpcm 28/06/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30/06/2021 n. 154 (si veda ItaliaOggi del 30/6/2021). Si evidenzia che il provvedimento appena richiamato, all'art. 1, si limita a disporre ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 3 luglio 2021) 1 del dpcm 28/06/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30/06/2021 n. 154 (si veda ItaliaOggi del 30/6/2021). Si evidenzia che il provvedimento appena richiamato, all'art. 1, si limita a disporre ...

Ultime Notizie dalla rete : paga agosto Si paga al 20 agosto col +0,40% Di conseguenza, si è affermato che non esiste proroga al 20 agosto per i detti contribuenti, non avendo il dpcm del 28/6/2021 provveduto a rimodulare anche il termine previsto per il versamento dal ...

Stipendio luglio 2021, importo visibile su NoiPA Da oggi docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto possono visualizzare su NoiPA, nell'area Consultazione pagamenti, l'importo del mese di ...di novembre le buste paga ...

Cartelle, stop alle notifiche fino al 31 agosto ma si paga la pace fiscale Il Sole 24 ORE Si paga al 20 agosto col +0,40% Con lo slittamento dei versamenti delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dal 30 giugno scorso al 20 luglio prossimo, scatta automaticamente la possibilità di eseguire il pagamento nei trenta gior ...

Nessi, storico panificio di Porta Nuova, abbassa la saracinesca dopo 70 anni Il panificio Nessi, storica insegna di Porta Nuova, abbasserà le saracinesche dal primo di agosto. In più di 70 anni di attività, fatti di costanza e sacrificio, il locale è diventato famoso ben oltre ...

