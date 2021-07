Scoppio in una corte a Martinengo | evacuate due famiglie

Advertising

_heresallie : Sono una persona semplice: apro l’ultima storia di De Cec*o con la nazionale argentina con il volume e scoppio a ri… - AnsaCalabria : Esplode casolare nel Catanzarese, un ferito grave. A causare lo scoppio forse una fuga di gas. Illesa la moglie |… - Pippo78052783 : RT @IveserVenezia: 3 luglio 1886 A Mannheim Karl Benz presenta ufficialmente la 'Patent Motorwagen', la prima auto dotata di motore a scopp… - MarcoBorghi_Ve : RT @IveserVenezia: 3 luglio 1886 A Mannheim Karl Benz presenta ufficialmente la 'Patent Motorwagen', la prima auto dotata di motore a scopp… - IveserVenezia : 3 luglio 1886 A Mannheim Karl Benz presenta ufficialmente la 'Patent Motorwagen', la prima auto dotata di motore a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppio una

Al momento delloall'interno della costruzione, che si trova inzona di campagna non molto distante dal Santuario della Madonna di Porto, c'erano marito e moglie che sono stati subito ...Al momento delloall'interno della costruzione, che si trova inzona di campagna non molto distante dal Santuario della Madonna di Porto, c'erano marito e moglie che sono stati subito ...Grande paura in una corte in via Farina Codemanzi a Martinengo nella mattinata di sabato 3 luglio. Un uomo, un 31enne di origine marocchina, con problemi psichiatrici, ha dato fuoco alla sua abitazion ...In casa vi erano due persone al momento del fatto, un uomo e una donna rimasti intrappolati tra le macerie del casolare crollato ...