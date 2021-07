Prima segna, poi mostra il dito a Donnarumma. Lukaku fuori controllo: la frase urlata dalla panchina poi il caos (Di sabato 3 luglio 2021) Prima tutti in ginocchio, insieme. Poi le strade di Lukaku e degli azzurri si dividono e Belgio-Italia, quarti di finale di Euro 2020, diventa una battaglia. Come se non bastasse la polemica (rientrata) in nome del Black lives matter, il gigantesco centravanti belga dell'Inter è protagonista anche di un momento di grande tensione durante i 90 minuti. L'Italia è avanti 2-0 al 45', Insigne ha appena raddoppiato e il ct Mancini forse pensa già a cosa dire negli spogliatoi. Una leggerezza di Di Lorenzo in area (e un fischio un po' fiscale di Vincic) concedono però agli uomini di Martinez l'occasione insperata di accorciare subito le distanze e riaprire il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021)tutti in ginocchio, insieme. Poi le strade die degli azzurri si dividono e Belgio-Italia, quarti di finale di Euro 2020, diventa una battaglia. Come se non bastasse la polemica (rientrata) in nome del Black lives matter, il gigantesco centravanti belga dell'Inter è protagonista anche di un momento di grande tensione durante i 90 minuti. L'Italia è avanti 2-0 al 45', Insigne ha appena raddoppiato e il ct Mancini forse pensa già a cosa dire negli spogliatoi. Una leggerezza di Di Lorenzo in area (e un fischio un po' fiscale di Vincic) concedono però agli uomini di Martinez l'occasione insperata di accorciare subito le distanze e riaprire il ...

