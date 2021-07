Moviola Ucraina Inghilterra | l’episodio chiave del match

(Di sabato 3 luglio 2021)delvalido per i quarti di finale di di Euro2020:delladeltra, valido per i quarti di finale di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro Brych.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : MOVIOLA – Svezia-Ucraina rosso col Var a Danielson: Irrati aiuta Orsato (VIDEO) - #MOVIOLA #Svezia-Ucraina #rosso - infoitsport : Moviola Svezia Ucraina: l'episodio chiave del match - infoitsport : Svezia Ucraina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - sportface2016 : #SveziaUcraina, rosso diretto a #Danielson per un fallo da macellaio. #Orsato se l'era perso e viene aiutato dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Ucraina

Calcio News 24

Allo stadio Olimpico di Roma, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 trae Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio 'Olimpico' di Roma,e Inghilterra si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020. ......e cronaca live La Danimarca continua il sogno ad Euro2020 e vola in semifinale dove affronterà la vincente di Inghilterra -. Sintesi Repubblica Ceca Danimarca 1 - 2Fischio d'...L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale di di Euro2020: moviola Ucraina Inghilterra L’episodio chiave della moviola del match tra Ucraina e Inghilterra, valido per i quarti di finale ...Allo stadio Olimpico di Roma, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 tra Ucraina e Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico” di Roma, Ucrain ...