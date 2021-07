M5S: Furore, ‘fiducia in comitato sette, uniti per difendere cittadini’ (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “In dodici anni di vita il Movimento 5 Stelle ha superato tante difficoltà, pregiudizi, le critiche del sistema e di chi temeva di perdere il potere a vantaggio dei cittadini. Nonostante il vento sempre contrario la nostra comunità è sempre stata unita attorno ai suoi valori, ma con l’orecchio attento ad ascoltare le istanze della società civile e dei cittadini. Sarà ancora e sempre così. Ripongo grande fiducia nel comitato dei sette e mi auguro che possa trovare una sintesi alle difficoltà attuali del Movimento 5 Stelle”. Lo afferma l’europarlamentare M5S Mario Furore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “In dodici anni di vita il Movimento 5 Stelle ha superato tante difficoltà, pregiudizi, le critiche del sistema e di chi temeva di perdere il potere a vantaggio dei cittadini. Nonostante il vento sempre contrario la nostra comunità è sempre stata unita attorno ai suoi valori, ma con l’orecchio attento ad ascoltare le istanze della società civile e dei cittadini. Sarà ancora e sempre così. Ripongo grande fiducia neldeie mi auguro che possa trovare una sintesi alle difficoltà attuali del Movimento 5 Stelle”. Lo afferma l’europarlamentare M5S Mario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : M5S: Furore, 'fiducia in comitato sette, uniti per difendere cittadini'... - luciapulichino : @lucal2306 @fattoquotidiano vallo a dire questo a chi ha votato M5S animato dal furore contro la classe politica e… - GeaPilato : RT @Robertam_63: @EnricoStefano @CarlaKaky ...io invece, credo tu non conosca il FURORE di un popolo, quello del #M5S delle origini, che è… - Kimstellata : RT @Robertam_63: @EnricoStefano @CarlaKaky ...io invece, credo tu non conosca il FURORE di un popolo, quello del #M5S delle origini, che è… - BiagioSiracusa : RT @Robertam_63: @EnricoStefano @CarlaKaky ...io invece, credo tu non conosca il FURORE di un popolo, quello del #M5S delle origini, che è… -