Inter | Sanchez ritorna in campo | sostituito dopo 45 minuti

(Di sabato 3 luglio 2021) Ritorno inper AlexisNella partita persa dal suo Cile contro il Brasile è tornato inAlexis. Il giocatore dell’si era infortunato durante la preparazione in vista della Copa America e, secondo quanto riportato da La Tercera, il numero 7 nerazzurro ha lasciato ilper nuovi problemi fisici. “Il cileno ha inizia a muoversi a fatica, zoppicando e guardando con insistenza verso la panchina dei sostituti, accorgendosi di non sentirsi in buone condizioni. Infatti, negli ultimiventi fatti con il pallone tra i piedi, il suo ...

Che favola! Niente da fare per i due nerazzurri Alexis- partito dal primo minuto, ma sostituito ad inizio ripresa - ed Arturo Vidal che devono dire addio al sogno Copa America . Dopo anni di ...... che verrà ufficialmente definita nelle prossime ore, l'si concentra sulla permanenza degli ... Salcedo, se non addiritturao il già citato Martinez. ...Copa America - Sanchez e Vidal salutano. Che favola il Perù! I cileni vengono sconfitti dal Brasile e dicono addio alla competizione. Lapadula da urlo!