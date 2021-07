In Canada sono state abbattute le statue di Vittoria ed Elisabetta II (Di sabato 3 luglio 2021) Durante il Canada Day sono state abbattute una statua della Regina Vittoria e una della Regina Elisabetta II. La festa celebra l’anniversario della legge che il primo luglio 1867 creò il Dominion del Canada, ma quest’anno è stato oscurato dal giorno di protesta delle Prime Nazioni, Métis e Inuit: i tre grandi raggruppamenti degli indigeni locali, divisi da molte sfumature culturali ma uniti dalla rabbia per la scoperta di quasi 1.000 tombe senza nome trovate nelle vicinanze del Canadian Indian residential school system. Tra il XIX secolo e gli anni 70 oltre 150.000 dei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Durante ilDayuna statua della Reginae una della ReginaII. La festa celebra l’anniversario della legge che il primo luglio 1867 creò il Dominion del, ma quest’anno è stato oscurato dal giorno di protesta delle Prime Nazioni, Métis e Inuit: i tre grandi raggruppamenti degli indigeni locali, divisi da molte sfumature culturali ma uniti dalla rabbia per la scoperta di quasi 1.000 tombe senza nome trovate nelle vicinanze del Canadian Indian residential school system. Tra il XIX secolo e gli anni 70 oltre 150.000 dei ...

SirDistruggere : In Canada ci sono 50 gradi invece di 21, ma il surriscaldamento globale non esiste. - ilpost : In Canada sono stati trovati i resti di altre 182 persone vicino a un ex collegio per bambini indigeni - Agenzia_Ansa : Altre 182 tombe senza nome, tante di bambini nativi tra i 7 e i 15 anni strappati alle loro famiglie, sono state sc… - reidvinc : RT @heyjude_90: “In Canada ci sono 50 gradi invece di 21, ma il surriscaldamento globale non esiste.” Gnoooooo ??????????…nel frattempo in Canad… - cuchacucha : RT @Radfem_Italia: No all’“autodeterminazione di genere”. Fuori gli stupratori dalle carceri femminili! Non ripetiamo gli errori che sono s… -