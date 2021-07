Gratta e Vinci, donna accusata di truffa per falsificazione della vincita (Di sabato 3 luglio 2021) Un biglietto del Gratta e Vinci trovato casualmente per terra. Una donna riscuote la Vincita e si scopre che era un falso Ingenuità o truffa? Qualche buontempone a volte si diverte a lasciare biglietti falsi da 100 o 50 euro sulle strade delle città, probabilmente spiando dietro l’angolo gli ignari passanti, e divertendosi della delusione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 luglio 2021) Un biglietto deltrovato casualmente per terra. Unariscuote lata e si scopre che era un falso Ingenuità o? Qualche buontempone a volte si diverte a lasciare biglietti falsi da 100 o 50 euro sulle strade delle città, probabilmente spiando dietro l’angolo gli ignari passanti, e divertendosidelusione L'articolo proviene da Consumatore.com.

