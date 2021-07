Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni nel Cast? Andrea Zelletta commenta: “Non so come reagirei” (Di sabato 3 luglio 2021) Andrea Zelletta parla della possibilità che la fidanzata Natalia Paragoni entri nel Cast ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di sabato 3 luglio 2021)parla della possibilità che la fidanzataentri nelufficiale della sesta edizione delVip.

Advertising

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - leorenis1 : Aaaaaaah??! Mi sono ricordato QUALE LIBRO girava per casa e ho letto da piccolo (non da giovane, da piccolo, per im… - AgReds : Ci lascia P. Beldì grande cuore ?? ??????!!! Una sentita preghiera ??!!! Arrivederci fratello Viola. ??????. - lasottonadiseba : RT @giulsbarauau00: comunque io un fratello più grande con gli amici boni me lo meritavo - muratcinar : @conteDartagnan si sta preparando per la nuova edizione del grande fratello, secondo me ;) -