Europei 2021, l'Italia ci sta dimostrando cos'è davvero la forza del gruppo (Di sabato 3 luglio 2021) «Immagini che puoi sentire». Il titolo perfetto dopo la vittoria contro il Belgio agli Europei 2021 lo ha pensato e scritto Roberto Mancini, parole che sul suo profilo Instagram meglio non potrebbero rappresentare ciò che è la sua Italia. Un gruppo. Forte, unito e vincente. Una squadra nel vero senso della parola, moschettieri azzurri dell'uno per tutti e tutti per uno, capaci di esaltare una nazione che adesso sogna davvero. Perché l'onda è cresciuta di partita in partita, dal girone di qualificazione alla vittoria sull'Austria, fino al successo contro il Belgio di Lukaku che proietta la Nazionale tra le ... Leggi su gqitalia (Di sabato 3 luglio 2021) «Immagini che puoi sentire». Il titolo perfetto dopo la vittoria contro il Belgio aglilo ha pensato e scritto Roberto Mancini, parole che sul suo profilo Instagram meglio non potrebbero rappresentare ciò che è la sua. Un. Forte, unito e vincente. Una squadra nel vero senso della parola, moschettieri azzurri dell'uno per tutti e tutti per uno, capaci di esaltare una nazione che adesso sogna. Perché l'onda è cresciuta di partita in partita, dal girone di qualificazione alla vittoria sull'Austria, fino al successo contro il Belgio di Lukaku che proietta la Nazionale tra le ...

Advertising

borghi_claudio : Ue, Lega e FdI firmano la carta dei valori dei sovranisti europei: 'No a super Stato, rispettare la liberà delle na… - ilpost : L’Italia è in semifinale agli Europei - Gazzetta_it : Favolosa Italia, sei in semifinale agli Europei! Barella e Insigne affondano il Belgio di Lukaku #Euro2020 #ITA #BEL - GQitalia : Mancini lo ripete da tempo e la partita contro il Belgio ne è stata una dimostrazione lampante! Grandi azzurri! ??????… - repubblica : Nazionale, sintesi perfetta delle due anime che sono in noi -