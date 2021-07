Di Maio a cena con Grillo per evitare la scissione del M5s Conte | “Ok al rilancio | ma teniamo i miei principi”

(Di sabato 3 luglio 2021) Nominati sette saggi per ricomporre la frattura fra l’ex premier e il fondatore del Movimento. C’è tempo fino a martedì per raggiungere un accordo

... il garante si sarebbe incontrato con Luigi Die Roberto Fico per unaa Marina di Bibbona . Ieri sera, venerdì 2 luglio, il fondatore del M5s ha comunicato la sua decisione di nominare ...Incontro Grillo - Fico - Diieri sera a Marina di Bibbona, poi la "tregua"ieri sera a Marina di Bibbona (Li) tra Beppe Grillo, Luigi Die Roberto Fico. L'incontro, che viene ...L’incontro a casa del fondatore a Marina di Bibbona con i due big incaricati della trattativa. L’ex premier: «Bene la mediazione», ma ribadisce le sue richieste ...Giuseppe Conte approva il tentativo di mediazione in atto per rilanciare il Movimento 5 Stelle evitando scissioni, ma chiede che restino fermi alcuni dei principi fondamentali su cui si è già espresso ...