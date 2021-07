De Palma (Nursing Up): «In una RSA un dirigente medico parrebbe diventato coordinatore infermieristico». (Di sabato 3 luglio 2021) «Apprendiamo con molta preoccupazione, attraverso i nostri referenti della Toscana, la notizia che all’interno di un RSA, per sopperire alla cronica carenza infermieristica, è stato nominato negli ultimi giorni un dirigente medico a svolgere l’importante funzione di coordinare il personale sanitario, ovvero infermieri (i pochi rimasti si legge in una nota), ma anche OSS». Vorremmo innanzitutto ricordare ai protagonisti di questa vicenda che qualcosa di certo non quadra: non ci piace affatto assurgere al ruolo di guastafeste di turno, ma in questo caso c’è davvero poco da sprecarsi in elogi, poiché la legge parla chiaro, e prevede i requisiti che devono ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) «Apprendiamo con molta preoccupazione, attraverso i nostri referenti della Toscana, la notizia che all’interno di un RSA, per sopperire alla cronica carenza infermieristica, è stato nominato negli ultimi giorni una svolgere l’importante funzione di coordinare il personale sanitario, ovvero infermieri (i pochi rimasti si legge in una nota), ma anche OSS». Vorremmo innanzitutto ricordare ai protagonisti di questa vicenda che qualcosa di certo non quadra: non ci piace affatto assurgere al ruolo di guastafeste di turno, ma in questo caso c’è davvero poco da sprecarsi in elogi, poiché la legge parla chiaro, e prevede i requisiti che devono ...

AssoCare : «Apprendiamo con molta preoccupazione, attraverso i nostri referenti della Toscana, la notizia che all’interno di u… - LauraritaRita : De Palma (Nursing Up): «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri». - NursingUp1 : De Palma (Nursing Up): «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri». - NursingUp1 : Nursing Up, De Palma: «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri nel sempre più disastrato mondo delle Rsa»… - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Nursing Up, De Palma: «Nella sola Lombardia mancano 1200 infermieri nel sempre più disastrato mondo delle Rsa» https:/… -