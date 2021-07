Covid, news di oggi. Variante Delta al 22,7%, preoccupa Ucraina-Inghilterra a Roma. LIVE (Di sabato 3 luglio 2021) Attesa per il bollettino. Con l'ombra dei contagi sul torneo, Roma rafforza i controlli in vista del match di oggi. Merkel esprime a Johnson la preoccupazione per semifinali e finale di Londra. 28 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia che resta tutta bianca. Ma sale la prevalenza della Variante Delta. Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al TAR di Brescia chiedendo l'annullamento dell'obbligo vaccinale Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 luglio 2021) Attesa per il bollettino. Con l'ombra dei contagi sul torneo,rafforza i controlli in vista del match di. Merkel esprime a Johnson lazione per semifinali e finale di Londra. 28 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia che resta tutta bianca. Ma sale la prevalenza della. Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al TAR di Brescia chiedendo l'annullamento dell'obbligo vaccinale

