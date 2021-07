Ci credono loro | ci crediamo noi

(Di sabato 3 luglio 2021) Il sogno azzurro continua: sempre più bello, sempre più lucente, sempre più abbagliante. A Monaco abbiamo battuto, 2-1, anche il Belgio: il 6 luglio affronteremo a Wembley la Spagna, che ha superato una tenace e orgogliosa Svizzera, a San Pietroburgo, soltanto ai rigori. È un’Italia che sa giocare bene, lottare, soffrire. Prosegue la splendida favola del nostro gruppo, così unito, così determinato. Nella notte della festa la malinconia per l’infortunio del bravissimo Spinazzola, uscito in barella e in lacrime. Sarà Emerson a sostituirlo a Londra. Difficile trovare aggettivi, a questo punto, per la nostra nazionale, e possiamo davvero pensare di vincerli, questi Europei. Gli iberici, visti ...

Molti francesi nonpiù nella politica. Non pensano che la democrazia possa essere uno ... Lasopravvivenza dipende da ecosistemi locali, dalla solidarietà familiare. Di fatto sono ...Ma soprattutto, a questo punto, laesperienza a Euro 2020 è già straordinaria così com'è, ... i tifosi che non sono stati troppo attaccati alla nazionale negli ultimi anni orache ci sia ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Conoscere, capire cosa succede dall’altra parte del pianeta per trasformare una notizia che leggo in preghiera e per vedere come la Chiesa, i discepoli di Gesù, a ...Non abbiamo mai timori e nemmeno tremori, siamo consapevoli della nostra forza e abbiamo tecnica e carattere da vendere ...