Chiara Gualzetti | le ultime immagini prima dell’omicidio | gli abbracci con il killer | poi la fine

(Di sabato 3 luglio 2021) 12 minuti di spensieratezza, poi la. È il tempo dell’incontro trae il suo assassino impresso nelleregistrate da una telecamera di videosorveglianza nei pressi della sua casa a Monteveglio, non lontano dal bosco in cui la 16enne sarebbe stata uccisa, trovata senza vita il 28 giugno scorso a quasi 24 ore dalla sua scomparsa. Fotogrammi che ricostruiscono gli ultimi istanti di vita della giovane insieme all’amico, ora reo confesso e in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18 anni. Nel filmato, i due coetanei si ...

Le telecamere della casa diriprendenono la sedicenne in compagnia dell'amico per cui aveva una cotta. I due restano nelle vicinanze della casa e si scambiano qualche abbraccio . Lui indossa ...Di demonio e di omicidi, il giovane killer reo confesso dell'uccisione diparlava ai suoi amici da tempo . A udirle per le strade di paese o al bar, tra una partita e l'altra di biliardino, suonavano come frasi pronunciate "tanto per dire" . Nessuno dei ...12 minuti di spensieratezza, poi la fine. È il tempo dell’incontro tra Chiara Gualzetti e il suo assassino impresso nelle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza nei pressi della su ...Chiara Gualzetti cammina al fianco del suo amico. Il ragazzo del quale era innamorata e con il quale si scambia qualche effusione innocente. Chiara ancora non sa che quel ragazzo, poco dopo, ...