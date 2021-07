Cardinale Becciu e altri 9 a processo per il palazzo di Londra e i fondi della Segreteria di Stato: accuse di truffa, peculato e abuso d'ufficio (Di sabato 3 luglio 2021) A processo il Cardinale Angelo Becciu e altre 9 persone. Con decreto in data odierna, il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell'ambito della... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 luglio 2021) AilAngeloe altre 9 persone. Con decreto in data odierna, il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell'ambito...

Advertising

reportrai3 : Per sottrazione indebita di denaro è stato chiesto il processo per Cecilia Marogna e per l’ex numero tre in Vatican… - Tg3web : Fondi vaticani, a processo il cardinale Becciu, Cecilia Marogna la manager al centro dell'intrigo e altri otto. Per… - ilpost : Il cardinale Becciu e altre 9 persone andranno a processo in Vaticano per il caso delle sospette operazioni finanzi… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : -