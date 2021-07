Bucatini all’amatriciana

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021) I sono uno di quei piatti che rappresentano l’Italia all’estero. In Italia si preparano in tutta la Penisola, anche se gli originali nascono ad Amatrice, un comune del Lazio diventato tristemente noto anche per il terremoto del 2016. C’è una buona notizia: dal 6 marzo 2020 questa ricetta è stata ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita dell’Unione europea. Se vogliamo avvicinarci alla ricetta con piglio filologico, è bene sapere che probabilmente la prima versione di questo piatto era bianca, il pomodoro per condire la pasta venne usato solo alla fine del 700. Il pomodori della Amatriciana provenivano quasi sicuramente dalle coltivazioni vesuviane, in ...