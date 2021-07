Bambino spende cifra folle per questo videogame obbligando il padre a vendere l’auto per risarcire (Di sabato 3 luglio 2021) Una cifra folle spesa da un Bambino per seguire il suo “istinto” di videogiocatore. È il caso di Ashaz il quale, utilizzando la carta di credito, ha dato fondi ai risparmi del povero e ignaro padre. Muhammad ed il figlio di 7 anni, protagonisti della storiaSiamo alle solite: il caso dei free to play che poi diventano freemium, o pay to win, è ancora una volta sotto le luci dei riflettori. Questa volta, protagonista è un Bambino di 7 anni il quale, preso dalla passione per i videogiochi, non ha badato a spese e ha dato letteralmente fondo ai risparmi del padre, ovviamente ignaro di tutto. ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Unaspesa da unper seguire il suo “istinto” di videogiocatore. È il caso di Ashaz il quale, utilizzando la carta di credito, ha dato fondi ai risparmi del povero e ignaro. Muhammad ed il figlio di 7 anni, protagonisti della storiaSiamo alle solite: il caso dei free to play che poi diventano freemium, o pay to win, è ancora una volta sotto le luci dei riflettori. Questa volta, protagonista è undi 7 anni il quale, preso dalla passione per i videogiochi, non ha badato a spese e ha dato letteralmente fondo ai risparmi del, ovviamente ignaro di tutto. ...

