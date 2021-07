VIDEO F1, Max Verstappen: “Buone sensazioni sulla macchina” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’olandese Max Verstappen ha terminato le prove libere 2 del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Max non è andato oltre il piazzamento citato, ma non è preoccupato: “La macchina è ottima, non abbiamo particolari problemi“, le sue prime parole (fonte: speedweek.com). L’olandese, reduce dal successo nel primo weekend sul circuito di Spielberg, ha fatto capire che il lavoro sulla sua Red Bull procede per il meglio, anche se c’è la constatazione del miglioramento delle due Frecce Nere rispetto alla settimana passata. “La ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) L’olandese Maxha terminato le prove libere 2 del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Max non è andato oltre il piazzamento citato, ma non è preoccupato: “Laè ottima, non abbiamo particolari problemi“, le sue prime parole (fonte: speedweek.com). L’olandese, reduce dal successo nel primo weekend sul circuito di Spielberg, ha fatto capire che il lavorosua Red Bull procede per il meglio, anche se c’è la constatazione del miglioramento delle due Frecce Nere rispetto alla settimana passata. “La ...

Advertising

Max_028 : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ?? 31' ?? GOOOL! #BARELLA!!! ???????? #BelgioItalia 0?-1? Un siluro che trafigge Courtois! Nicolò ci porta in van… - VCulon20 : DISPONIBLE MEDELLIN @eandrojavi6 @Kleinxx1 @leoocarvajal2 @machobbcom @max_avilaxxx @Bastianbrown03 @EventosGayMed - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: galleria di promesse-spettacolo di Conte - shithekien : Video : Galaxy S21 Ultra Vs Iphone 12 Pro Max ???? - Max_Tacconi : RT @italia_europea: Quando #Conte diceva: “un mio partito? Ipotesi fantasiosa, non facciamo i peggiori ragionamenti della prima repubblica”… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Max DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video e prove libere live: Hamilton il più veloce ... dominato da Max Verstappen e dalla Red Bull. Le 'lattine' vorranno ripetersi per allungare ancora in classifica : la Mercedes saprà reagire? FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE ...

I nostri smartphone personali: ecco quali abbiamo scelto - ...999 Vedi offerta VIDEO Oppo Find X3 Pro è disponibile online da ePrice a 939 euro . Asus ROG Phone 5 è disponibile online da Monclick a 799 euro oppure da Unieuro a 899 euro . Apple iPhone 12 Pro Max ...

VIDEO F1, Max Verstappen: "Buone sensazioni sulla macchina" OA Sport VIDEO F1, Max Verstappen: “Buone sensazioni sulla macchina” L'olandese Max Verstappen ha terminato le prove libere 2 del GP d'Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandes ...

Formula 1 2021, i piloti si danno i voti e scoprono i loro ratings. VIDEO 'Indovinare le reciproche valutazioni è davvero una prova di amicizia', ha postato l'account Twitter della F1 dopo che i piloti Alfa Romeo, AlphaTauri e Williams si sono messi alla prova dandosi i vot ...

... dominato daVerstappen e dalla Red Bull. Le 'lattine' vorranno ripetersi per allungare ancora in classifica : la Mercedes saprà reagire? FORMULA 1, STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LE ......999 Vedi offertaOppo Find X3 Pro è disponibile online da ePrice a 939 euro . Asus ROG Phone 5 è disponibile online da Monclick a 799 euro oppure da Unieuro a 899 euro . Apple iPhone 12 Pro...L'olandese Max Verstappen ha terminato le prove libere 2 del GP d'Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandes ...'Indovinare le reciproche valutazioni è davvero una prova di amicizia', ha postato l'account Twitter della F1 dopo che i piloti Alfa Romeo, AlphaTauri e Williams si sono messi alla prova dandosi i vot ...