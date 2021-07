Tassa sulle multinazionali trova appoggio di 130 Paesi. Opportunità e limiti della crociata di Biden (Di venerdì 2 luglio 2021) La Tassa sulle multinazionali mette d’accordo 130 Paesi nel mondo, che aderiscono alla proposta fortemente caldeggiata dal Presidente USA Joe Biden, alle prese con una vasta riforma fiscale, interna ed internazionale. Il nuovo inquilino della casa Bianca, infatti sta infatti lottando sul fronte interno per alzare l’aliquota fiscale sulle società al 28% dal 21% e su quello internazionale per fissare norme condivise e un’aliquota minima sulle multinazionali, in modo da evitare i fenomeni dell’evasione ed elusine fiscale. La possibilità ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) Lamette d’accordo 130nel mondo, che aderiscono alla proposta fortemente caldeggiata dal Presidente USA Joe, alle prese con una vasta riforma fiscale, interna ed internazionale. Il nuovo inquilinocasa Bianca, infatti sta infatti lottando sul fronte interno per alzare l’aliquota fiscalesocietà al 28% dal 21% e su quello internazionale per fissare norme condivise e un’aliquota minima, in modo da evitare i fenomeni dell’evasione ed elusine fiscale. La possibilità ...

Ultime Notizie dalla rete : Tassa sulle Dalla tassa di laurea ai canoni sull’acqua, le microtasse verso la cancellazione Il Sole 24 ORE Chi approva e chi boccia la proposta di Biden sulla tassa minima globale Un gruppo di 130 paesi - anche Cina e India - hanno approvato la proposta di una tassa minima globale del 15% alle multinazionali.

