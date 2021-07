Sri Lanka, strage di tartarughe marine un mese dopo il naufragio del cargo (Di venerdì 2 luglio 2021) Quando hanno visto affondare la nave dei veleni al largo delle coste dello Sri Lanka, non hanno avuto dubbi: 'E' un disastro ambientale senza precedenti'. E, purtroppo, la previsione delle autorità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Quando hanno visto affondare la nave dei veleni al largo delle coste dello Sri, non hanno avuto dubbi: 'E' un disastro ambientale senza precedenti'. E, purtroppo, la previsione delle autorità ...

Ultime Notizie dalla rete : Sri Lanka "Futura: i domani della fotografia" per celebrare 30 anni di Si Fest DREAMS di Elena Givone , racconta delle favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l'arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le ...

Sri Lanka, strage di tartarughe marine un mese dopo il naufragio del cargo Quando hanno visto affondare la nave dei veleni al largo delle coste dello Sri Lanka, non hanno avuto dubbi: 'E' un disastro ambientale senza precedenti'. E, purtroppo, la previsione delle autorità competenti si sta verificando : a un mese esatto dall'inabissamento della ...

Centinaia di tartarughe trovate morte sulle coste dello Sri Lanka: allarme dopo il naufragio di una nave cargo

