SPID obbligatorio dal 1° ottobre: dismissione Pin entro settembre, per alcuni entro agosto. Circolare Inps (Di venerdì 2 luglio 2021) Con la Circolare del 2 luglio l'Inps comunica l'avvio del processo di dismissione del PIN Inps in favore dei nuovi strumenti di identificazione digitale (SPID, CIE e CNS). I Pin già rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, devono essere dismessi entro il30 settembre 2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Con ladel 2 luglio l'comunica l'avvio del processo didel PINin favore dei nuovi strumenti di identificazione digitale (, CIE e CNS). I Pin già rilasciati dall’Istituto alla data del 1°2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, devono essere dismessiil302021 L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : SPID obbligatorio dal 1° ottobre: dismissione Pin entro settembre, per alcuni entro agosto. Circolare Inps - cancroforever : @DossiCarla Se è arrivato messaggio, è spiegato bene come scaricarlo:con tessera sanitaria o tramite spid. Non facc… - anninavigneto : @DossiCarla @Domenico_p6 Direi che non è obbligatorio avere lo Spid. - anninavigneto : @DossiCarla Il green pass si può scaricare sul sito del ministero anche con la tessera sanitaria. Lo #Spid sarà obb… - romamobilita : @facitsaltus Ciao Gino, SPID è obbligatorio per la PA, mentre noi siamo una srl. La registrazione è necessaria per… -