Ryanair | passeggeri in crescita a giugno

(Teleborsa) – Cresce il movimento passeggeri di Ryanair nel mese di giugno. La low cost irlandese è passata dai 400 mila passeggeri di un anno fa ai 5,3 milioni del giugno 2021. Ryanair ha operato oltre 38.000 voli lo scorso mese, con un load factor del 72%. Significativa anche la differenza di passeggeri trasportati tra maggio 2021 e giugno 2021, che sono passati da 1,8 milioni a oltre 5 milioni appena un mese dopo.

