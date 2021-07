Roma, Mourinho in arrivo con l’aereo guidato da…Dan Friedkin – FOTO (Di venerdì 2 luglio 2021) Josè Mourinho atterrerà a breve a Ciampino dove inizierà a muovere i primi passi da nuovo allenatore della Roma: retroscena sulle modalità d’arrivo del portoghese José Mourinho atterrerà intorno alle 14.00 a Ciampino dove inizierà a muovere i primi passi da nuovo allenatore della Roma. Come riporta Sky Sport – però – c’è un retroscena legato alle modalità d’arrivo del tecnico portoghese. Ad andare a prenderli in Portogallo, infatti, sono andati direttamente i Friedkin con il loro aereo personale, guidato dallo stesso Dan Friedkin che ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Josèatterrerà a breve a Ciampino dove inizierà a muovere i primi passi da nuovo allenatore della: retroscena sulle modalità d’del portoghese Joséatterrerà intorno alle 14.00 a Ciampino dove inizierà a muovere i primi passi da nuovo allenatore della. Come riporta Sky Sport – però – c’è un retroscena legato alle modalità d’del tecnico portoghese. Ad andare a prenderli in Portogallo, infatti, sono andati direttamente icon il loro aereo personale,dallo stesso Danche ha ...

