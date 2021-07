Roma, Mourinho arrivato nella capitale a bordo di un aereo pilotato da Friedkin (Di venerdì 2 luglio 2021) José Mourinho è arrivato a Roma. La particolarità? Il volo con cui è arrivato era pilotato da Dan Friedkin Comincia l’era José Mourinho a Roma con lo Special One che arrivato in tarda mattinata nella capitale. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore portoghese è arrivato in Italia a bordo di un aereo privato. La particolarità? Il volo, come riportato da Sky Sport, era pilotato dallo stesso Dan Friedkin, presidente del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) José. La particolarità? Il volo con cui èerada DanComincia l’era Josécon lo Special One chein tarda mattinata. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore portoghese èin Italia adi unprivato. La particolarità? Il volo, come riportato da Sky Sport, eradallo stesso Dan, presidente del ...

