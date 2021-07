Mass Effect e Dragon Age non saranno tra i protagonisti dell' evento EA Play Live 2021

(Di venerdì 2 luglio 2021) Bioware ha annunciato che non ha intenzione di mostrare nessuno dei suoi giochi, inclusi il prossimoAge 4, all'EA. Bioware ha condiviso la notizia su Twitter, dicendo che sta lavorando sodo su questi giochi tanto attesi e che i fan dovrebbero aspettare un po' di più per una nuova occhiata. "Stiamo lavorando sodo per creare i prossimi giochiAge e quest'anno abbiamo alcune cose interessanti in arrivo su SWTOR", ha scritto Bioware. Leggi altro...

Eurogamer_it : #MassEffect e #DragonAge salteranno l'#EAPlayLive2021. - GamingToday4 : Mass Effect Legendary Edition: Bioware ha rilasciato una valanga di contenuti pre-lancio - infoitscienza : Bioware non porterà Mass Effect e Dragon Age all'EA Play Live 2021 - Stay_Nerd : Ea Play: non saranno mostrati Dragon Age né Mass Effect

Questo significa che né Dragon Age 4 né tantomeno il nuovo capitolo di Mass Effect saranno presentati al pubblico collegato in streaming, neanche sotto forma di breve teaser.