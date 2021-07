M5S, Grillo incarica un comitato di «sette saggi» per discutere lo Statuto (Di venerdì 2 luglio 2021) Il messaggio pubblicato poco dopo le 22 sul profilo Facebook del fondatore. Il gruppo dovrà discutere anche di carta dei valori e codice etico. «La votazione è dunque sospesa» annuncia Grillo Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) Il meso pubblicato poco dopo le 22 sul profilo Facebook del fondatore. Il gruppo dovràanche di carta dei valori e codice etico. «La votazione è dunque sospesa» annuncia

Advertising

meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - fattoquotidiano : M5s, Raggi: “Fiduciosa che si riuscirà a ricomporre. Grillo e Conte? Sento entrambi, sono due persone che stimo e a… - fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Se la fiducia di Grillo in Conte è venuta meno lo dobbiamo accettare” – Video - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: La votazione sul comitato direttivo 'è sospesa'. Lo dice Beppe Grillo: 'Ho ricevuto una richiesta di mediazione in merito… - Mariari30057064 : RT @Agenzia_Ansa: La votazione sul comitato direttivo 'è sospesa'. Lo dice Beppe Grillo: 'Ho ricevuto una richiesta di mediazione in merito… -