L'Amica Geniale, morta la truccatrice: addio a Chiara Pepe (Di venerdì 2 luglio 2021) 32 anni ed ancora tanti sogni da realizzare, è morta Chiara Pepe nota per essere la truccatrice de L'Amica Geniale Un tragico incidente sull'A1 ed i sogni spezzati di una giovane 32enne nel fior fiore della sua vita e carriera. Chiara Pepe, truccatrice de L'Amica Geniale e Mina Settembre ha perso la vita dopo aver L'articolo proviene da Inews.it.

idiblue2 : ?dal 5 luglio su Rai 1 vanno in replica la prima e la seconda stagione de L'amica geniale? - illibraio : Torna in onda su Rai 1 la serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Annamaria Guadagni, autrice di 'La legge… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Chiara Pepe morta in un incidente a 32 anni: era la truccatrice de 'L'amica geniale' e 'Mina Settembre' - ilmessaggeroit : Chiara Pepe morta in un incidente a 32 anni: era la truccatrice de 'L'amica geniale' e 'Mina Settembre' - lazzari_mets : Mi sa che mi riascolto L’Amica Geniale -

