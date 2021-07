Iv vuole cambiare il ddl Zan. L'ira del Pd: "Le modifiche ci lasciano interdetti" (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Pd mantiene il punto sul ddl Zan nel giorno in cui le forze politiche di maggioranza dovrebbero presentare le proprie proposte sul testo già approvato dalla Camera in vista del nuovo incontro del tavolo politico sulla legge contro l’omofobia. Dal pd ribadiscono: il ddl va bene cosi’ com’è, nessuna modifica. E, soprattutto, deve andare in Aula del Senato il 13 luglio. Il Pd risponde così a Italia viva che ha invece presentato 4 proposte di modifica al ddl Zan. Per Iv (le proposte sono sottoscritte dal capogruppo faraone e dal senatore Cucca) vanno stralciate le ‘definizioni’ sull’identità di genere e la cosiddetta ‘cluasola salva-idee’, resta invece l’istituzione della Giornata ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Pd mantiene il punto sul ddl Zan nel giorno in cui le forze politiche di maggioranza dovrebbero presentare le proprie proposte sul testo già approvato dalla Camera in vista del nuovo incontro del tavolo politico sulla legge contro l’omofobia. Dal pd ribadiscono: il ddl va bene cosi’ com’è, nessuna modifica. E, soprattutto, deve andare in Aula del Senato il 13 luglio. Il Pd risponde così a Italia viva che ha invece presentato 4 proposte di modifica al ddl Zan. Per Iv (le proposte sono sottoscritte dal capogruppo faraone e dal senatore Cucca) vanno stralciate le ‘definizioni’ sull’identità di genere e la cosiddetta ‘cluasola salva-idee’, resta invece l’istituzione della Giornata ...

