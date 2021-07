Green pass, lunghe code e tempi raddoppiati per gli spostamenti aerei (Di venerdì 2 luglio 2021) , questa è la denuncia di alcune compagnie a causa di una disparità nelle procedure Con il Green pass gli spostamenti aerei e i viaggi sarebbero dovuti essere più agevoli, invece , a quanto pare, i viaggiatori si ritrovano a dover affrontare lunghe code e check-in interminabili. Le motivazioni, che pare portino addirittura ad un aumento del check-in del 500%, sarebbe dovuto alle diverse procedure messe in atto per la verifica dei QR code. Le organizzazioni che rappresentano le varie compagnie aeree e gli aeroporti hanno evidenziato come tra i 27 Paesi membri dell’Unione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) , questa è la denuncia di alcune compagnie a causa di una disparità nelle procedure Con ilglie i viaggi sarebbero dovuti essere più agevoli, invece , a quanto pare, i viaggiatori si ritrovano a dover affrontaree check-in interminabili. Le motivazioni, che pare portino addirittura ad un aumento del check-in del 500%, sarebbe dovuto alle diverse procedure messe in atto per la verifica dei QR. Le organizzazioni che rappresentano le varie compagnie aeree e gli aeroporti hanno evidenziato come tra i 27 Paesi membri dell’Unione ...

Advertising

borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Yobby08327898 : RT @GuidoDeMartini: ?? PROSSIMO BERSAGLIO: LA SCUOLA ?? Si spinge già per L’OBBLIGO VACCINALE (diretto o indiretto con DAD per i resistenti,… - MarraGia : @Artemisthea84 e invece ... -