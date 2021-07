Europei | Mancini | ' Spinazzola? Infortunio sembra grave'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "La situazione di, speriamo di no. Mi ha colpito vederlo in lacrime e la dinamica dell'incidente non è stata bellissima". Così il ct azzurro Robertosuldi Leonardo, uscito in barella al 32' della ripresa.

Advertising

Gazzetta_it : Felicità Mancini dopo il 2-1 al Belgio: 'I miei ragazzi sono stati straordinari. Ora mancano due partite...'.… - sportmediaset : #Italia, Mancini: 'Straordinari nel gioco, vittoria meritata'. #SportMediaset #BELITA - GoalItalia : #BelgioItalia 1-2, Mancini soddisfatto ???? 'Non abbiamo mai sofferto. Adesso la Spagna' ?? - pierino5861 : RT @CulturaIdentita: .@edosyloslabini 'Chiediamo alla Nazionale di Mancini, che tutti gli azzurri si inginocchino alla semifinale degli Eur… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Italia, Mancini: 'Straordinari nel gioco, vittoria meritata'. #SportMediaset #BELITA -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Mancini

La novità diè Chiesa, schierato titolare in luogo di Berardi sulla fascia destra. Il Beglio ritrova De Bruyne, ma non Hazard. Nel primo tempo (sorpresa) il Belgio gioca all'italiana: difesa ...Una pessima notizia per Robertoche dovrà rinunciare forse all'uomo più in forma della Nazionale a questi. Altrettanto negativa la notizia per la Roma e per Josè Mourinho proprio oggi ...A Monaco di Baviera, gli Azzurri battono i Diavoli Rossi e conquistano l'accesso alla semifinale contro la Spagna: segnano Barella e Insigne, inutile il rigore di Lukaku.Adesso si può sognare. Adesso l'Italia è legittimata a sognare. La vittoria contro la prima nel ranking mondiale, ovvero il Belgio, non è frutto del caso. E così anche i sogni non poggiano su nuvole g ...