Elicottero della Provincia caduto presso Trento

Advertising

guardiacostiera : Evacuazione medica d’urgenza, nelle prime ore della mattina, per una neomamma e suo figlio nato a bordo di un tragh… - TgrRaiTrentino : +++ Grave incidente a Trento sud. E' caduto un elicottero dei vigili del fuoco. @dpcpat1 - sardanews : Incendio nelle campagne tra Riola e San Vero, interviene l’elicottero della Forestale - lavocedelne : Elicottero della Protezione civile precipita a Trento sud: soccorsi mobilitati sul posto (VIDEO)… - LFVSuedtirol : Un elicottero della Protezione Civile è caduto poco prima delle 20 a Trento Sud nella zona industriale. A bordo due… -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero della

Unprovincia di Trento per il trasporto materiali è caduto per cause ancora da chiarire nella zona di Trento sud, non distante dalla sede del nucelo elictteriprovincia, che si ...Non si hanno ancora notizie certecondizioni dell'equipaggio. Sul posto è intervenuto un'altroin appoggio e due ambulanz e con a bordo l'equipe sanitaria che sta curando sul posto ...L’elicottero della Provincia è utilizzato per il trasporto materiali, ancora da chiarire le cause dell’incidente avvenuto a poca distanza dalla sede del nucleo elicotteri. Uno dei due operatori è stat ...Un elicottero della provincia di Trento per il trasporto materiali è caduto per cause ancora da chiarire nella zona di Trento sud, non distante dalla sede del nucelo elictteri della provincia, che si ...