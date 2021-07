Cyberbullismo, un video del Garante della Privacy spiega ai ragazzi come difendersi (Di venerdì 2 luglio 2021) La Legge 71/2017 prevede che le vittime possano rivolgersi al Garante per un intervento sui contenuti molesti pubblicati online. Il video del Garante Privacy per spiegare ai ragazzi come difendersi. Il Cyberbullismo, sottolinea il Garante, è un fenomeno che è purtroppo in grande crescita e che ha spesso gravi conseguenze per i ragazzi che ne sono vittime, provocando sofferenze e disagio non solo psicologici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) La Legge 71/2017 prevede che le vittime possano rivolgersi alper un intervento sui contenuti molesti pubblicati online. Ildelperre ai. Il, sottolinea il, è un fenomeno che è purtroppo in grande crescita e che ha spesso gravi conseguenze per iche ne sono vittime, provocando sofferenze e disagio non solo psicologici. L'articolo .

