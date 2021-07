Covid: Lombardia,oggi zero decessi non accadeva da ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. "Allora l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021)perin, non succedeva dal 6. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. "Allora l'...

