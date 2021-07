Covid, 794 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a scendere in Italia i casi di Covid-19. Dalla lettura del quotidiano bollettino del ministero della Salute, emerge che i nuovi positivi sono 794, in flessione di 88 rispetto alle 24 ore precedenti, nonostante la crescita dei tamponi processati, 199.238 e che fa calare il tasso di positività allo 0,39%. Crescono, anche se di poco i decessi; oggi sono 28 (+7). I guariti sono 2.345 mentre gli attualmente positivi sono in discesa di 1.579 unità, toccando quota 47.779.Prosegue, sempre con costanza, l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. I ricoverati con sintomi sono 1.469, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a scendere in Italia idi-19. Dalla lettura del quotidiano bollettino del ministero della Salute, emerge che ipositivi sono 794, in flessione di 88 rispetto alle 24 ore precedenti, nonostante la crescita dei tamponi processati, 199.238 e che fa calare il tasso di positività allo 0,39%. Crescono, anche se di poco i; oggi sono 28 (+7). I guariti sono 2.345 mentre gli attualmente positivi sono in discesa di 1.579 unità, toccando quota 47.779.Prosegue, sempre con costanza, l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. I ricoverati con sintomi sono 1.469, il ...

