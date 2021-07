(Di venerdì 2 luglio 2021) E'per coronavirus unadi 83 anni,2021, in. Risiedeva ad. Con lei salgono a 6.871 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.217 a Firenze, 598 a Prato, 629 a Pistoia, 526 a Massa Carrara, 666 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a Livorno, 507 ad, 334 a Siena, 185 a Grosseto, 91 persone sono decedute in, ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Coronavoirus in Toscana: morta una donna ad Arezzo, oggi 2 luglio. E 58 nuovi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavoirus Toscana

Può essere scaricata da oggi, venerdì 2 luglio, la nuova app della Regione ‘Toscana Salute’: progettata, integrata e perfezionata dal settore Sanità digitale e innovazione, per rendere a portata di ma ...E' morta per coronavirus una donna di 83 anni, oggi 2 luglio 2021, in Toscana. Risiedeva ad Arezzo. Con lei salgono a 6.871 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.217 a Firenze, 598 a ...