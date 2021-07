Conte? Grillo avrà ragione, ma s’è svegliato tardi (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono cose che vanno oltre ogni logica, per esempio il capo della setta a 5 stelle, Grillo, che definisce Conte un mediocre, privo di visione politica e strategica, praticamente un asino. Senonché Conte l’aveva inventato e imposto lui, dal che uno si aspetterebbe una gragnuola di sputacchi, almeno virtuali, invece si fa finta di niente, anzi ci si divide: ha ragione Grillo o ha ragione Giuseppi? Se il comico suo malgrado ha ragione, come minimo nutre idee che non condivide, ma non è neanche questo il punto, il punto è che per quasi due anni e per otto lockdown di fila in ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono cose che vanno oltre ogni logica, per esempio il capo della setta a 5 stelle,, che definisceun mediocre, privo di visione politica e strategica, praticamente un asino. Senonchél’aveva inventato e imposto lui, dal che uno si aspetterebbe una gragnuola di sputacchi, almeno virtuali, invece si fa finta di niente, anzi ci si divide: hao haGiuseppi? Se il comico suo malgrado ha, come minimo nutre idee che non condivide, ma non è neanche questo il punto, il punto è che per quasi due anni e per otto lockdown di fila in ...

