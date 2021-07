Carcere, le violenze e i pestaggi dopo le rivolte del 2020. Calci, bastonate e il detenuto della cella 52: «È morto» (Di venerdì 2 luglio 2021) Da Bologna a Melfi, i racconti delle violenze subite dai detenuti. Inchieste a rischio archiviazione perché le telecamere erano spente Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) Da Bologna a Melfi, i racconti dellesubite dai detenuti. Inchieste a rischio archiviazione perché le telecamere erano spente

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - TgLa7 : Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa - fabiochiusi : Nessun titolo nemmeno oggi in prima pagina per le violenze degli agenti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sui giornali di destra. - screzia : RT @PieraBelfanti: Questo racconto è agghiacciante... La mattanza e il depistaggio: ecco le chat dei “registi” delle violenze in carcere h… - nmrpilm : RT @Corriere: «Depistaggi dopo le violenze». Foto di armi per incolpare i reclusi -