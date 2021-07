**Calcio: Roma, Mourinho è arrivato nella Capitale** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - José Mourinho è arrivato all'aeroporto di Ciampino. A 59 giorni dall'annuncio oggi è il giorno dell'arrivo dello Special One. Il tecnico portoghese ha mostrato una sciarpa giallorossa ai tifosi e gli è stato consegnato un kit con un'agenda personalizzata. Il tecnico portoghese è arrivato con un volo charter da Lisbona e andrà poi direttamente a Trigoria dove trascorrerà i 5 giorni di quarantena previsti dalla normativa anti-Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021), 2 lug. (Adnkronos) - Joséall'aeroporto di Ciampino. A 59 giorni dall'annuncio oggi è il giorno dell'arrivo dello Special One. Il tecnico portoghese ha mostrato una sciarpa giallorossa ai tifosi e gli è stato consegnato un kit con un'agenda personalizzata. Il tecnico portoghese ècon un volo charter da Lisbona e andrà poi direttamente a Trigoria dove trascorrerà i 5 giorni di quarantena previsti dalla normativa anti-Covid.

